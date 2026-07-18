डबरा में रेत माफियाओं का आतंक, रेत कंपनी के कर्मचारियों पर अंधाधुंध फायरिंग

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के टेकनपुर में नहर हाइवे के पास रेत माफियाओं ने रेत कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग की है। हालांकि, राहत की बात ये रही कि, इस गलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। किसी को गोली नहीं लगी है। खास बात ये है कि, फायरिंग की घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ हवाई फायरिंग का मामला दर्ज कर लिया है। घटना शुक्रवार की रात की है, मामला डबरा सिटी थाना क्षेत्र का है। एक दिन बाद भी कोई आरोपी नहीं पकड़ा जा सका है। पूरा मामला रॉयल्टी विवाद को लेकर बताया गया है।