सीजफायर के दौरान पूरे जोश के साथ फौज को ‘वार्मअप’ कर रहा है अमेरिका, क्या ब्रेक के बाद तेज होगी जंग

हाल ही में 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडमिरल कूपर ने बताया कि अमेरिकी सैनिक इस युद्धविराम के दौरान अत्यधिक प्रेरित और सतर्क हैं। उन्होंने स्पष्ट किया: "हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद और फोकस हैं। हम इस सीजफायर के समय का उपयोग अपने हथियारों को उन्नत बनाने, सैन्य उपकरणों में संशोधन करने और अपनी युद्ध तकनीकों को और सटीक बनाने के लिए कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी सेना हमारी तरह इतनी तेजी से खुद को परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढालती।" अमेरिका ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सीजफायर की इस अवधि के दौरान वह ईरानी ठिकानों पर सीधे हमले रोक देगा, लेकिन सेना की आंतरिक तैयारियां जोरों पर हैं।

