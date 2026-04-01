US-Iran Talks: पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच अहम फोन कॉल, क्या इस्लामाबाद में इस बार बनेगी बात ?

फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अरागची और डार के बीच हुई इस बातचीत के बाद क्या कोई आधिकारिक बयान जारी होता है या नहीं। अगर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि सच में इस्लामाबाद में मिलते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को एक मेज पर ले आता है, तो यह इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि एक 'पीसमेकर' के रूप में मजबूत हो सकती है।