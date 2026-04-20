US-Iran Talk: अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा ईरान? बड़ी वजह आ गई सामने

US-Iran Talk: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी है। इससे पहले ईरान ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है कि वह शांति वार्ता के लिए दूसरे दौर के लिए सहमत हो गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने अमेरिका पर अत्यधिक मांगें रखने, अवास्तविक अपेक्षाएं रखने, बार-बार रुख बदलने, विरोधाभासी बयान देने और जारी नौसैनिक नाकाबंदी का आरोप लगाया। साथ ही ईरान ने इसे सीजफायर का उल्लंघन भी बताया है।