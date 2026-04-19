दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग मामले में डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, कहा- थैक्यू

होर्मुज में दो भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना पर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान और भारत के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हैं और मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता जिसका आपने जिक्र किया और हमें उम्मीद है कि यह ठीक हो जाएगा और इसे सुलझा लिया जाएगा।