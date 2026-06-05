7 साल बाद होगा कुछ बड़ा! पहले ट्रंप फिर पुतिन पहुंचे चीन अब जिनपिंग जा रहे नार्थ कोरिया

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश फाउंडेशन के विशेषज्ञ सेओंग-ह्योन ली का मानना है कि नार्थ कोरिया को अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए चुनना शी जिनपिंग का एक सोचा-समझा कदम है। उनके अनुसार, चीन इस दौरे के जरिए पश्चिमी देशों की उस धारणा को चुनौती देना चाहता है जिसमें कहा जाता है कि उत्तर कोरिया अब धीरे-धीरे रूस के प्रभाव क्षेत्र में जाता दिख रहा है। यह यात्रा दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश है कि बीजिंग और प्योंगयांग के रिश्ते अब भी मजबूत हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग कायम है।