होर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने दी धमकी, कहा- कोई जहाज आगे बढ़ा तो बनेगा निशाना

Iran Israel Conflict Update: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता से पहले एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर लगाए गए अपने नौसैनिक प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक इस अहम समुद्री मार्ग से किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा।