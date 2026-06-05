ईरान अगर एक भी अमेरिकी सैनिक को मारता है तो हम जंग शुरू कर देंगे: डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने मामले पर ट्रूथ सोशल पर लिका कि जो लोग उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, वे उन्हें एक और जीत दिलाने के बजाय देश को असफल होते देखना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 बुरे रिपब्लिकन और सभी डेमोक्रेट्स ने मेरी युद्ध शक्तियों को सीमित करने के लिए वोट किया। यह तब हुआ जब मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए आखिरी बातचीत कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डेमोक्रेट्स 'ट्रंप डिरेजमेंट सिंड्रोम' से प्रेरित हैं। वे मुझे कई जीतों में से एक और जीत दिलाने के बजाय हमारे देश को असफल होते देखना पसंद करेंगे।