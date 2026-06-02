आप पागल हैं, मैं बचा रहा हूं, वरना जेल में होते- इजरायली PM नेतन्याहू पर जम कर बरसे डोनाल्ड ट्रंप!

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मौजूदा हालात की वजह से ईरान को हर दिन भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समुद्री मार्गों की सुरक्षा में यूरोपीय देशों को भी अधिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।