Patrika Explainer: नेपाली प्रतिनिधि सभा में हंगामा क्यों है बरपा? सीमा विवाद पर दिया बयान बना PM बालेन की गले की फांस

1816 में हुए सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत और नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी के जरिए दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। काली नदी के पश्चिमी इलाके को भारत तो वहीं पूर्वी इलाके को नेपाल का हिस्सा माना गया था, लेकिन पहाड़ी नदी होने के चलते काली नदी की दो धाराएं हैं, जो आगे जाकर एक हो जाती है। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम स्थल मानता है। वहीं, नेपाल पश्चिमी धारा को और इसी आधार पर दोनों देश इलाके पर अपना-अपना दावा करते हैं। नेपाल का कहना है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, इसलिए उसके नीचे का पूरा हिस्सा उनका है। जिसमें कालापानी का इलाका भी आता है। जबकि, भारत सरकार का कहना है कि नदी का उद्गम कालापानी है, ऐसे में सीमा वहीं से शुरू होती है।