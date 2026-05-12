नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की संपत्ति का खुलासा, सोशल मीडिया से हो रही तगड़ी कमाई

Nepal Prime Minister Balen Shah: नेपाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने अपने अनिवार्य संपत्ति विवरण में खुलासा किया है कि उनकी आय का प्राथमिक स्रोत फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। पीएम बालेन ने 1.46 करोड़ रुपए की नकदी के साथ-साथ अपने 46 लाख फेसबुक फॉलोअर्स और 13 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को अपनी संपत्ति का आधार बताया है।