84 दिन नहीं डूबेगा सूरज, अलास्का के उत्कियागविक में 2 अगस्त तक नहीं होगी रात

अलास्का के उत्कियागविक में ‘मिडनाइट सन’ की शुरुआत, अब 84 दिनों तक नहीं डूबेगा सूरज। (Photo- AI)
Utqiagvik Alaska Midnight Sun: अमेरिका के सबसे उत्तरी राज्य अलास्का के उत्कियागविक में इस समय एक बेहद अनोखी प्राकृतिक घटना शुरू हो गई है। अब यहां सूरज अगले 84 दिनों तक अस्त नहीं होगा। इस घटना को 'मिडनाइट सन' यानी आधी रात का सूरज कहा जाता है। बीते शनिवार को यहां मौसम का आखिरी सूर्यास्त देखा गया। इसके बाद रविवार तड़के 2:57 बजे सूरज फिर से उग आया और अब यह लगातार आसमान में ही रहेगा। इसका मतलब है कि अब 2 अगस्त तक यहां दिन और रात का सामान्य चक्र नहीं होगा, बल्कि हर समय रोशनी बनी रहेगी।
उत्कियागविक आर्कटिक सर्कल से भी लगभग 500 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, इसलिए यहां पृथ्वी पर सबसे चरम दिन-रात के बदलाव देखने को मिलते हैं। गर्मियों में यहां कई हफ्तों तक सूरज डूबता ही नहीं, जबकि सर्दियों में इसके विपरीत स्थिति होती है और लगभग 60 दिनों से ज्यादा समय तक पूरा शहर अंधेरे में रहता है, जिसे 'पोलर नाइट' कहा जाता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक मिडनाइट सन का असर वहां रहने वाले लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार उजाले की वजह से लोगों की नींद का समय प्रभावित होता है, इसलिए कई घरों में खास ब्लैकआउट पर्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं, पर्यटकों के लिए यह नजारा किसी अजूबे से कम नहीं होता। दुनिया भर से लोग आधी रात में चमकते सूरज को देखने उत्कियागविक पहुंचते हैं। इस दौरान यहां लोग देर रात तक मछली पकड़ने, ट्रैकिंग और अन्य आउटडोर गतिविधियों का आनंद लेते हैं।
खास बात यह है कि जून में होने वाले ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice) के दौरान यहां सूरज सबसे ऊंचाई पर दिखाई देता है, जिससे 24 घंटे लगातार दिन जैसा माहौल बना रहता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग