84 दिन नहीं डूबेगा सूरज, अलास्का के उत्कियागविक में 2 अगस्त तक नहीं होगी रात

Utqiagvik Alaska Midnight Sun: अमेरिका के सबसे उत्तरी राज्य अलास्का के उत्कियागविक में इस समय एक बेहद अनोखी प्राकृतिक घटना शुरू हो गई है। अब यहां सूरज अगले 84 दिनों तक अस्त नहीं होगा। इस घटना को 'मिडनाइट सन' यानी आधी रात का सूरज कहा जाता है। बीते शनिवार को यहां मौसम का आखिरी सूर्यास्त देखा गया। इसके बाद रविवार तड़के 2:57 बजे सूरज फिर से उग आया और अब यह लगातार आसमान में ही रहेगा। इसका मतलब है कि अब 2 अगस्त तक यहां दिन और रात का सामान्य चक्र नहीं होगा, बल्कि हर समय रोशनी बनी रहेगी।