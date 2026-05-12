भारत की ‘कुली’ की बेटी आज है इस देश की प्रधानमंत्री, आलोचकों को दिया करारा जवाब

कमला प्रसाद-बिसेसर का जन्म 22 अप्रैल 1952 को हुआ था। वे न केवल त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं, बल्कि उन्होंने देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल और विपक्ष की नेता के रूप में भी इतिहास रचा। उनके पूर्वज भारत से 19वीं सदी में 'गिरमिटिया मजदूर' के रूप में कैरिबियाई देश गए थे। बिसेसर ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड और जमैका से पूरी की और कानून की डिग्री हासिल की। राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा भारतीय प्रवासियों के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया है, जो उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है।