ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनाया नया कानून, जहाजों के लिए अब तेहरान से परमिशन जरूरी

वहीं, ट्रंप के जवाब के बाद ईरान ने अपने प्रस्ताव को वैध और उदार बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका लगातार अनुचित मांगें रख रहा है। जब भी हमें लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, हम लड़ेंगे और जब भी कूटनीति का अवसर मिलेगा, हम उसका लाभ उठाएंगे। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर समझौते की बात होती है तो इसका मतलब हार मानना या पीछे हटना नहीं है। इसका मकसद ईरानी जनता के अधिकार को पाना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।