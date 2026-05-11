अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव ठुकराने का बता दिया कारण



दरअसल, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा था। माना जा रहा था कि इससे दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ सकती है और वेस्ट एशिया में जारी तनाव कम हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं करने वाला बता दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों के रिस्पांस को पढ़ा और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने इसे बिलकुल नहीं मानने वाला बताया।