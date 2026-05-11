भारत ने नहीं मांगा सीजफायर, अमेरिकी दस्तावेजों से पाकिस्तान का सच सामने आया, PAK ने US में 60 बार किया संपर्क

Operation Sindoor: पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने अमेरिका के जरिए सीजफायर की इच्छा जताई थी। लेकिन अब अमेरिकी रिकॉर्ड्स ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में दर्ज आधिकारिक लॉबिंग दस्तावेज बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में बड़े स्तर पर राजनीतिक और सैन्य संपर्क साधने शुरू कर दिए थे। अमेरिका के विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के दर्ज दस्तावेजों में सामने आया है कि 6 मई से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तान ने करीब 60 अलग-अलग संपर्क किए। इनमें अमेरिकी सांसद, रक्षा मामलों से जुड़े अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ट्रेजरी विभाग के अधिकारी और पत्रकार शामिल थे।