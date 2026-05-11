11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत ने नहीं मांगा सीजफायर, अमेरिकी दस्तावेजों से पाकिस्तान का सच सामने आया, PAK ने US में 60 बार किया संपर्क

India-Pakistan: अमेरिकी दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है कि Operation Sindoor के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में 60 से ज्यादा संपर्क किए, जबकि भारत ने सीजफायर नहीं मांगा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

May 11, 2026

अमेरिकी दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है

अमेरिकी दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है (AI Photo)

Operation Sindoor: पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने अमेरिका के जरिए सीजफायर की इच्छा जताई थी। लेकिन अब अमेरिकी रिकॉर्ड्स ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में दर्ज आधिकारिक लॉबिंग दस्तावेज बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में बड़े स्तर पर राजनीतिक और सैन्य संपर्क साधने शुरू कर दिए थे। अमेरिका के विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के दर्ज दस्तावेजों में सामने आया है कि 6 मई से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तान ने करीब 60 अलग-अलग संपर्क किए। इनमें अमेरिकी सांसद, रक्षा मामलों से जुड़े अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ट्रेजरी विभाग के अधिकारी और पत्रकार शामिल थे।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेज हुई गतिविधियां

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर सटीक हमले किए थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 6 और 7 मई 2025 की रात जारी बयान में कहा था कि भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंक से जुड़े 9 ठिकानों पर कार्रवाई की। मंत्रालय ने साफ कहा था कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया।

अमेरिका में पाकिस्तान ने मांगी मदद

दस्तावेजों के अनुसार, भारत की कार्रवाई शुरू होते ही पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी सांसदों और सीनेट कार्यालयों से कई बैठकें तय करने की कोशिश की। 7 और 8 मई तक पाकिस्तान का फोकस तैयारियों और क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा करने पर था। 7 मई की एक एंट्री में अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट के साथ बातचीत का जिक्र है। वहीं दूसरी एंट्री में प्रतिनिधि हकीम जेफ्रीज की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विंडी पार्कर से बातचीत दर्ज है। 8 मई को सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून के कार्यालय से जुड़े रयान कालडाल के साथ बैठक की कोशिश भी रिकॉर्ड में दर्ज है।

रक्षा और सुरक्षा हलकों में बढ़ी हलचल

9 मई को पाकिस्तान की गतिविधियां और तेज हो गईं। इस दिन रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हलकों में 20 से ज्यादा संपर्क किए गए। इन संपर्कों में सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी और अमेरिकी रक्षा मामलों से जुड़े कई बड़े नाम शामिल थे। इनमें माइक रोजर्स, रिचर्ड ब्लूमेंथल, रोजर विकर और टॉम कॉटन जैसे नेता शामिल हैं।

भारत का फोकस आतंकवाद पर

रिकॉर्ड्स के अनुसार, भारत ने अमेरिका में अपना ध्यान पहलगाम हमले की निंदा करवाने और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाने पर रखा। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। दस्तावेजों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ओर से पाकिस्तान जैसी बड़े स्तर की लॉबिंग गतिविधियां नजर नहीं आईं।

भारत ने पहले ही साफ कर दी थी स्थिति

भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यूद्ध रोकने की पहल पाकिस्तान की ओर से हुई थी। भारत के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से संपर्क किया था, जिसके बाद ही युद्ध रोकने की घोषणा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटे के बाद कहा था कि भारत पर कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा। भारत उसका जवाब अपने तरीके से जवाब देगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 May 2026 12:27 pm

Hindi News / World / भारत ने नहीं मांगा सीजफायर, अमेरिकी दस्तावेजों से पाकिस्तान का सच सामने आया, PAK ने US में 60 बार किया संपर्क

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में ट्रेन के डिब्बे में मिली 6 लोगों की लाश, पुलिस ने की जांच शुरू

Train boxcar
विदेश

हंतावायरस के चपेट में आए दो भारतीय, नीदरलैंड में क्वारंटीन, जानिए कैसे फैलता है वायरस

Orthohantavirus
विदेश

लैंडिंग के समय नेपाल में विमान के टायरों में लगी आग, 289 लोगों की अटकी सांस…सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया

Turkish airlines plane tyres catch fire
विदेश

बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज
विदेश

इंटरनेट के तार भी ‘सुन’ सकते हैं आपकी बातें! फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर रिसर्च ने बढ़ाई प्राइवेसी की चिंता

Fiber optic cables
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.