लैंडिंग के समय नेपाल में विमान के टायरों में लगी आग, 289 लोगों की अटकी सांस…सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया

नेपाल (Nepal) की राजधानी काठमांडू (Kathmandu) के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Tribhuvan International Airport) पर आज, 11 मई, सोमवार को एक डराने वाला मामला सामने आया। लैंडिंग के दौरान तुर्की एयरलाइंस के एक विमान के टायरों में आग लग गई। विमान तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से काठमांडू जा रहा था। जिस समय विमान लैंड कर रहा था, उसी समय उसके दाहिने टायरों में आग लग गई, जिससे विमान में सवार लोगों में हड़कंप मच गया।