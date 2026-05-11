हंतावायरस के चपेट में आए दो भारतीय, नीदरलैंड में क्वारंटीन, जानिए कैसे फैलता है वायरस

हंतावायरस एक खतरनाक वायरल संक्रमण है, जो आमतौर पर चूहों और दूसरे कृन्तकों के संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस उनके मल, मूत्र और लार में पाया जाता है। बंद या कम हवादार जगहों में इसके कण हवा के जरिए इंसानों तक पहुंच सकते हैं। इसके लक्षण कई बार 1 से 8 हफ्तों बाद दिखाई देते हैं। शुरुआत में बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, थकान और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं।