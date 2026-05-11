US-Iran War: अमेरिका के शांति प्रस्ताव को ईरान ने किया खारिज, होर्मुज पर रखी बड़ी शर्त

US-Iran War: ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी ने जंग खत्म करने को लेकर 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव का ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब भेज दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने भी बयान देते हुए ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया।