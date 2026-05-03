अमेरिका का बड़ा फैसला: जर्मनी से हजारों सैनिक हटाने की तैयारी, यूरोप से बढ़ा तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उस प्लान का रिव्यू करूंगा जो ईरान ने हमें भेजा है, लेकिन सोच भी नहीं सकता कि यह मंजूर होगा क्योंकि उन्होंने पिछले 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के साथ जो किया है, उसकी अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई है।