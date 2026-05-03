इजरायल ने लेबनान में फिर किया बड़ा हमला, हिज्बुल्लाह के 120 ठिकानों पर बरसाए बम

इसके अलावा आईडीएफ ने यह भी बताया कि उसकी वायुसेना ने दो हवाई लक्ष्यों को इजरायल की सीमा में घुसने से पहले ही रोक दिया। आईडीएफ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पिछले हफ्ते उसकी सेना, जूडिया और सामरिया बॉर्डर पुलिस और शिया जिला पुलिस ने मिलकर 80 से ज्यादा वांछित लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक ऐसा आतंकी भी शामिल था जिसने इजरायली सेना पर गोली चलाई थी, साथ ही हमास समर्थक, हथियार रखने वाले, बम बनाने वाले, पत्थरबाज और मोलोटोव कॉकटेल फेंकने वाले लोग भी शामिल थे।