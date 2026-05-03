3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल ने लेबनान में फिर किया बड़ा हमला, हिज्बुल्लाह के 120 ठिकानों पर बरसाए बम

इजरायली सेना ने करीब 70 सैन्य इस्तेमाल वाली इमारतें और लगभग 50 हिजबुल्लाह के ढांचे नष्ट कर दिए गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह सीजफायर समझौतों का बार-बार उल्लंघन कर रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

May 03, 2026

Israel Defense Force

IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया (सांकेतिक इमेज- IANS)

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने बताया कि उसने हिजबुल्लाह के लगभग 120 ठिकानों पर हमला (Israel Launches Another Major Attack in Lebanon) किया है। IDF के अनुसार, उसकी सेना ने हवाई हमलों के जरिए कई ठिकानों को निशाना बनाया और दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की सेना के पास सक्रिय आतंकियों को भी मार गिराया।

120 ठिकानों को किया तबाह

उसने कहा कि इन हमलों में करीब 70 सैन्य इस्तेमाल वाली इमारतें और लगभग 50 हिजबुल्लाह के ढांचे नष्ट कर दिए गए, जो अलग-अलग इलाकों में थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ओर से इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्यालय, हथियारों का गोदाम और अन्य ढांचे भी निशाना बनाए गए।

रॉकेट लॉन्च पैड को भी किया तबाह

आईडीएफ ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसके वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में एक भरा हुआ और लॉन्च के लिए तैयार रॉकेट लॉन्चर भी नष्ट किया, जिसे इजरायल की ओर निशाना बनाया गया था। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह सीजफायर समझौतों का बार-बार उल्लंघन कर रहा है।

हिज्बुल्लाह के अटैक को भी किया निष्क्रिय

इजरायली सेना ने कहा कि उसकी वायुसेना ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली सेना की ओर दागे गए एक रॉकेट को भी रोक दिया। साथ ही बताया गया कि कई बार हिजबुल्लाह ने रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन दागे हैं, जो उस इलाके के पास गिरे जहां इजरायली सेना काम कर रही थी।

80 वांटेड को किया गिरफ्तार

इसके अलावा आईडीएफ ने यह भी बताया कि उसकी वायुसेना ने दो हवाई लक्ष्यों को इजरायल की सीमा में घुसने से पहले ही रोक दिया। आईडीएफ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पिछले हफ्ते उसकी सेना, जूडिया और सामरिया बॉर्डर पुलिस और शिया जिला पुलिस ने मिलकर 80 से ज्यादा वांछित लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक ऐसा आतंकी भी शामिल था जिसने इजरायली सेना पर गोली चलाई थी, साथ ही हमास समर्थक, हथियार रखने वाले, बम बनाने वाले, पत्थरबाज और मोलोटोव कॉकटेल फेंकने वाले लोग भी शामिल थे।

कई हथियार भी किए बरामद

उसने यह भी बताया कि इन अभियानों के दौरान लगभग 20 हथियार बरामद और जब्त किए गए, जिनमें देसी कार्लो टाइप हथियार, शॉटगन, एम-16, पिस्तौल, शिकार राइफल, एम-4 शामिल हैं। साथ ही गोलियां, सैन्य सामान और भड़काऊ सामग्री भी मिली। इसके अलावा, तीन ऐसी मशीनें भी जब्त की गईं जो हथियार और गोला-बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल होती थीं, साथ ही सात ड्रोन और तैयार विस्फोटक भी बरामद किए गए।

आईडीएफ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को आगे की जांच के लिए सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया है और हथियारों को जांच के लिए शाआर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! अब यूरोप पर ट्रंप की सख्ती
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Published on:

03 May 2026 07:09 am

Hindi News / World / इजरायल ने लेबनान में फिर किया बड़ा हमला, हिज्बुल्लाह के 120 ठिकानों पर बरसाए बम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका का बड़ा फैसला: जर्मनी से हजारों सैनिक हटाने की तैयारी, यूरोप से बढ़ा तनाव

US troop withdrawal Germany
विदेश

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! अब यूरोप पर ट्रंप की सख्ती

Donald Trump
विदेश

नई ‘जंग’ का मैदान बन रहा है नेपाल, एवरेस्ट पर किसके ड्रोन?

Drone Controversy
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं अटैक की बात, ईरान के प्रस्ताव से आखिर क्यों नहीं हो पाए संतुष्ट; जानें वजह?

Donald Trump Iran Bombing Warning
विदेश

अमेरिका के डर से हॉर्मुज में 48 जहाजों ने लिया यू-टर्न, अब ट्रंप की नई घोषणा के बावजूद ईरान से बढ़ सकता है तनाव

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.