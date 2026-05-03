नई ‘जंग’ का मैदान बन रहा है नेपाल, एवरेस्ट पर किसके ड्रोन?

US Drone Controversy Everest: अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचती नजर आ रही है। इस नई 'जंग' का मैदान बन रहा है नेपाल। चीन ने सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर अपने भारी भरकम ड्रोन का कामयाब टेस्ट किया था। अब भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। यहां अमेरिकी कंपनी 'फ्रीफ्लाई सिस्टम्स अल्टा एक्स जेन 2' के कार्गो ड्रोन का टेस्ट होना था, लेकिन इसे अचानकर रोक दिया गया।