भारत की सीमा पर बड़ी हलचल? चीन ने LAC के पास दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन का किया परीक्षण, खासियत सबसे अलग

CY-8 को खासतौर पर मुश्किल इलाकों…जैसे तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों और समुद्री क्षेत्रों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताया जा रहा है, इसका वजन करीब 3.5 टन है और यह उतना ही वजन उठाने की क्षमता भी रखता है। कुल मिलाकर यह 7 टन तक के वजन के साथ उड़ सकता है। साथ ही इसमें बड़ा बंद कार्गो स्पेस दिया गया है, जिसमें आगे-पीछे दरवाजे हैं, ताकि सामान जल्दी लोड और अनलोड किया जा सके। ऐसे में माना जा रहा है कि यह ड्रोन सीमा क्षेत्रों में तेजी से भारी सामान या हथियार पहुंचाने में चीन की ताकत बढ़ा सकता है।