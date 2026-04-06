‘नक्शे पर रहना है या नहीं, पाकिस्तान खुद तय कर ले’! ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का पलटवार

RP Singh BJP on Pakistan (Image: IANS)
RP Singh BJP on Pakistan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान के बाद भारत में सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को यह तय कर लेना चाहिए कि उसे दुनिया के नक्शे पर बने रहना है या नहीं।
आईएएनएस से बातचीत में आरपी सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान और उसकी सरकार इसी तरह की सोच रखती है, तो उसे अपने भविष्य को लेकर खुद फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत पर हमला करने की बात करने से पहले पाकिस्तान को इसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए।
बीजेपी नेता ने कहा कि भारत आज एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है और हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने इशारों में कहा कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
आरपी सिंह ने इस दौरान देश के अंदरूनी राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कुछ मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लाने का श्रेय केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनका कहना था कि पहले की सरकारें इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाईं।
पश्चिम बंगाल को लेकर भी आरपी सिंह ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दे गंभीर बने हुए हैं, जो वहां के विकास को प्रभावित कर रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हर मुश्किल परिस्थिति से और मजबूत होकर निकलता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अन्य देशों की भी मदद की। फिलहाल, ख्वाजा आसिफ के बयान और उस पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासी बयान सामने आ सकते हैं।
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