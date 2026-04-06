‘नक्शे पर रहना है या नहीं, पाकिस्तान खुद तय कर ले’! ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का पलटवार

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हर मुश्किल परिस्थिति से और मजबूत होकर निकलता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अन्य देशों की भी मदद की। फिलहाल, ख्वाजा आसिफ के बयान और उस पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासी बयान सामने आ सकते हैं।