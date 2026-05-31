1 जून से पेट्रोल, डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क घटाएगी सरकार, जानें नई दरें

मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी थी। इस बार सरकार ने 16 मई को तय की गई दरों के मुकाबले ड्यूटी में अच्छी-खासी कटौती की है। पहले पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जबकि डीजल और एटीएफ पर 16.5 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर शुल्क देना पड़ता था। अब तीनों पर ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे तेल कंपनियों को कुछ राहत मिल सकती है।