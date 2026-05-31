‘BJP कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता ने अभिषेक बनर्जी पर फेंके थे पत्थर’, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने किया दावा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि आम लोग टीएमसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि गंदी और जंगली भाजपा झूठ फैलाना बंद करे। आम लोग टीएमसी पर हमला नहीं कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता को अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंकते हुए कैमरे में देखा गया है। भाजपा गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है।