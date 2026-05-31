TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर अटैक के बाद बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का आया बयान, कहा- BJP का कोई हाथ नहीं

वहीं मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने लंबे समय तक सत्ता के अहंकार में राजनीति की है। उन्होंने कहा कि आज लोग उनके खिलाफ अंडे और जूते फेंक रहे हैं, घर के बाहर विरोध कर रहे हैं। जनता ने दिखा दिया है कि सत्ता स्थायी नहीं होती। भाजपा का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।