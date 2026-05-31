‘अस्पतालों को दी जा रही थी धमकी…’ अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा आरोप

Mamata Banerjee Abhishek Hospital Claims: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके इलाज में भी बाधा डालने की कोशिश की गई। ममता का दावा है कि अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव बनाया गया ताकि अभिषेक को भर्ती न किया जाए।