सीकर के लाल ने रचा इतिहास, एशियन यू-20 चैम्पियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

हांगकांग से फोन पर राहुल ने कहा कि वे अपने कोच और गुजरात सरकार के आभारी हैं। अब उनका सपना कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का है। नडियाद स्थित हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राहुल वर्तमान में स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात (एसएजी) के अंतर्गत अत्याधुनिक कोचिंग का लाभ ले रहे हैं। उनकी सफलता से राज्य के खेल-कूद ढांचे की मजबूती और युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का संदेश गया है।