KBC Lottery Scam: अमिताभ बच्चन का डीपफेक वीडियो और RBI का फर्जी लेटरहेड, केबीसी लॉटरी के नाम पर ऐसे ऐंठे 13.51 लाख रुपये

पीड़ित को पूरी तरह विश्वास में लेने के लिए शातिर ठगों ने अत्याधुनिक तकनीकों और जाली दस्तावेजों का सहारा लिया था। पीड़ित को अभिनेता अमिताभ बच्चन का एक डीपफेक वीडियो भेजा गया। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लोगो वाले फर्जी लेटरहेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नाम से नकली चेक और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भारत सरकार के 'मिनिस्ट्री ऑफ पावर' के लोगो वाले जाली डिजिटल दस्तावेज भी भेजे गए थे। जब लॉटरी की राशि नहीं मिली, तब पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई।