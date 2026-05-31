Indian Army Upgradation: भारतीय टैंकों को मिलेगी नई ताकत, दुश्मन को खोजकर हमला करेंगे सुसाइड ड्रोन

Indian Tanks Kamikaze Drone Upgrade: बीते साल हुए ऑपरेशन सिंदूर और अभी जारी रूस-युक्रेन व ईरान युद्ध ने पूरे विश्व की सेनाओं को अपनी तकनीक बदलने को मजबूर कर दिया है। फाइटर जेट हों या मिसाइल, टैंक हों या तोपखाना हर तरफ बदलाव का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) भविष्य के मुख्य युद्धक टैंकों (एमबीटी) के लिए एडवांस ड्रोन सिस्टम तैयार करने जा रहा है।