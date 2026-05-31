30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली-मुंबई को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! दाऊद नेटवर्क और ISI के 9 एजेंट गिरफ्तार, बरामद हुए पाकिस्तानी ऑर्डनेंस फैक्ट्री के हथियार

Terror Plot Foiled: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-मुंबई समेत कई बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए ISI और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़े 9 संदिग्ध एजेंटों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पाकिस्तानी ऑर्डनेंस फैक्ट्री में बने हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद हुए हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 31, 2026

Delhi Terror Plot Foiled

Delhi Terror Plot Foiled (AI Image)

Delhi Terror Plot Foiled: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़े 9 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली, पंजाब और मुंबई के युवकों के अलावा एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास से पाकिस्तान की ऑर्डनेंस फैक्टरी में बने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। इनमें चार ग्रेनेड भी शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस मॉड्यूल को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से और लंबे समय की तैयारी के बाद दिल्ली व अन्य शहरों में में तबाही मचाने के लिए एक्टिव किया था। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही है कि इन आरोपियों को हथियारों और विस्फोटकों की यह खेप कहां से डिलीवर हुई थी, देश के भीतर इनके और कौन-कौन से साथी छिपे हैं। इसके अलावा, सीमा पार मौजूद विदेशी आकाओं की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है।

ऐसे हुआ खुलासा: दिल्ली में करनी थी सुरक्षाकर्मी की हत्या

दिल्ली पुलिस ने शूटर उत्तर प्रदेश निवासी विजय को पुणे से गिरफ्तार किया था। उसकी सूचना पर साहिबगंज से नीतिश पासवान को पकड़ा। पता चला कि यह लोग पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े हैं, जो धमाकों की साजिश रच रहे थे। इनसे जानकारी मिलने के बाद मुंबई से तौकीर रिजवान अहमद व साजिद महबूब, पंजाब से हरविंदर, गगनदीप व मनजीत को गिरफ्तार किया। पंजाब में पकड़े आतंकियों ने बताया कि उन्हें दिल्ली में एक सुरक्षाकर्मी की हत्या करनी थी। वहीं नेपाली नागरिक लांबा अनग को भी पकड़ा है।

चार हैंडलरों के नाम सामने आए

आरोपियों से पूछताछ में कभी छोटा राजन पर हमला करने वाले मुन्ना जगाड़ा का नाम सामने आया। ये सभी उसके संपर्क में था। मुन्ना ने नेपाली नागरिक लांबा अनग को दिल्ली भेजा, जो इनकी आर्थिक मदद कर रहा था। फिलहाल जगाड़ा कराची में है। इस मामले में चार हैंडलर मुन्ना जिगाड़ा, दिलावर खान, शहजाद भट्टी व आमिर का नाम सामने आया है।

बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे आरोपी

इन लोगों से पूछताछ में मुन्ना झिंगाड़ा का नाम सामने आया है जिसने कभी छोटा राजन पर हमला किया था। आरोपी मुन्ना के संपर्क में थे। मुन्ना ने एक नेपाली नागरिक को भी दिल्ली भेजा, जो इन लोगों की आर्थिक मदद कर रहा था। झिंगाड़ा छोटा राजन पर हमले के बाद सलीम के नाम से पाकिस्तान भी गया था। फिलहाल झिंगाड़ा की लोकेशन कराची बताई जा रही है। इस पूरे मामले में चार हैंडलर मुन्ना झिंगाड़ा, दिलावर खान, शहजाद भट्टी और आमिर जट्ट का नाम सामने आया है। आतंकियों के पास पाकिस्तान आर्डिनेंस में बने हथियार मिले हैं।

इन जगहों पर निशाने की साजिश

आरोपियों की साजिश देश के कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार उनके संभावित निशानों में सैन्य प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन शामिल थे।

साथियों की पता लगाने में जुटी एजेंसियां

इस बड़े भंडाफोड़ से एक माह पहले भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां डी-कंपनी नेटवर्क के बेहद करीबी मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से डिपोर्ट कराकर भारत लाई थी। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इस नए मॉड्यूल के तार सलीम डोला के पुराने नेटवर्क से तो नहीं जुड़े हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन गिरफ्तारियों के बाद आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले सुराग हाथ लग सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Abhishek Banerjee: फर्जी सिग्नेचर मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को CID का समन, सोमवार को होगी पूछताछ
राष्ट्रीय
Abhishek Banerjee CID Summons

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 May 2026 01:48 am

Published on:

31 May 2026 01:47 am

Hindi News / National News / दिल्ली-मुंबई को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! दाऊद नेटवर्क और ISI के 9 एजेंट गिरफ्तार, बरामद हुए पाकिस्तानी ऑर्डनेंस फैक्ट्री के हथियार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Indian Army Upgradation: भारतीय टैंकों को मिलेगी नई ताकत, दुश्मन को खोजकर हमला करेंगे सुसाइड ड्रोन

Indian Tanks Kamikaze Drone Upgrade
राष्ट्रीय

Abhishek Banerjee: फर्जी सिग्नेचर मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को CID का समन, सोमवार को होगी पूछताछ

Abhishek Banerjee CID Summons
राष्ट्रीय

CEC Gyanesh Kumar: भारत तैयार कर रहा दुनिया की सबसे सटीक वोटर लिस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा दावा

CEC Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

तेजी से कम हो रहा बच्चों का वजन, केंद्र सरकार ने जारी की रिपोर्ट, सामने आई बड़ी वजह

Child Malnutrition
राष्ट्रीय

‘उसने 26 लाख लोगों की नौकरी छीन ली’, अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद भी नहीं शांत हुआ पब्लिक का गुस्सा

Attack On Abhishek banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.