दिल्ली-मुंबई को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! दाऊद नेटवर्क और ISI के 9 एजेंट गिरफ्तार, बरामद हुए पाकिस्तानी ऑर्डनेंस फैक्ट्री के हथियार

इन लोगों से पूछताछ में मुन्ना झिंगाड़ा का नाम सामने आया है जिसने कभी छोटा राजन पर हमला किया था। आरोपी मुन्ना के संपर्क में थे। मुन्ना ने एक नेपाली नागरिक को भी दिल्ली भेजा, जो इन लोगों की आर्थिक मदद कर रहा था। झिंगाड़ा छोटा राजन पर हमले के बाद सलीम के नाम से पाकिस्तान भी गया था। फिलहाल झिंगाड़ा की लोकेशन कराची बताई जा रही है। इस पूरे मामले में चार हैंडलर मुन्ना झिंगाड़ा, दिलावर खान, शहजाद भट्टी और आमिर जट्ट का नाम सामने आया है। आतंकियों के पास पाकिस्तान आर्डिनेंस में बने हथियार मिले हैं।