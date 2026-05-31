CEC Gyanesh Kumar: भारत तैयार कर रहा दुनिया की सबसे सटीक वोटर लिस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा दावा

CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूचियों में से एक तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों और अपात्र नामों को व्यवस्थित रूप से हटाया जाए।