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CEC Gyanesh Kumar: भारत तैयार कर रहा दुनिया की सबसे सटीक वोटर लिस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा दावा

CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूचियों में से एक तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।

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भारत

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Rahul Yadav

May 31, 2026

CEC Gyanesh Kumar

CEC Gyanesh Kumar (AI Image)

CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूचियों में से एक तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों और अपात्र नामों को व्यवस्थित रूप से हटाया जाए।

नई दिल्ली में आयोजित चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार ने देश की चुनावी व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का चुनावी तंत्र लगातार मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और अद्यतन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

हर पात्र नागरिक को जोड़ने पर फोकस

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग की मशीनरी सक्रिय रूप से उन सभी भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने का काम कर रही है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसके साथ ही ऐसे नामों को भी हटाया जा रहा है जो किसी कारणवश अब पात्र नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है और आयोग इस दिशा में लगातार तकनीक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है।

चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की कोशिश

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में सटीक मतदाता सूची तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी अधिकारियों की मदद से आयोग लगातार डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम करता है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार प्रभावी रूप से मिल सके।

कानूनी चुनौतियों पर भी चर्चा

सम्मेलन में चुनावी मामलों से जुड़ी कानूनी चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में कानूनी व्यवस्था की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव आयोग के निरंतर प्रयासों से भारत की मतदाता सूची वैश्विक स्तर पर सटीकता और विश्वसनीयता का उदाहरण बनेगी।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और करोड़ों मतदाताओं के साथ चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए चुनाव आयोग लगातार नई तकनीकों और सुधारों को अपनाता रहा है। आयोग का दावा है कि इसी दिशा में चल रहे प्रयास देश को दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूची तैयार करने वाले देशों में शामिल कर सकते हैं।

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Published on:

31 May 2026 12:48 am

Hindi News / National News / CEC Gyanesh Kumar: भारत तैयार कर रहा दुनिया की सबसे सटीक वोटर लिस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा दावा

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