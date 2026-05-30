‘उसने 26 लाख लोगों की नौकरी छीन ली’, अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद भी नहीं शांत हुआ पब्लिक का गुस्सा

आरोप है कि कुछ महिलाओं ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और थप्पड़ भी मारे। कई प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे फेंके, जबकि कुछ ने पत्थर भी मारे, हालांकि पत्थर उन्हें नहीं लगे। हंगामे के दौरान उनकी शर्ट भी फट गई। सिर पर अंडे लगने के बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए क्रिकेट हेलमेट पहन लिया।