अभिषेक बनर्जी के हमले पर भड़की TMC: बोली- क्यों हटाई गई सुरक्षा, गृह मंत्री जवाब दें

Abhishek Banerjee attacked: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी सांसदों के खिलाफ बंगाल की जनता में काफी आक्रोश है। शनिवार को इसका परिणाम देखने को मिला। सोनारपुर दौरे के दौरान पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला कर दिया है। इस पर पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी पर कुछ बीजेपी समर्थनों ने हमलाकर और उनको जान से मारने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए उस इलाके में गए थे।