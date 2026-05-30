कपड़े फाड़े, पत्थर-अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर बचाई जान: हमले के बाद अभिषेक बनर्जी बोले- BJP मुझे मारना चाहती है

मजूमदार ने कहा कि मैं बीस साल से भी अधिक समय से असम में टीएमसी के साथ शुरुआत से जुड़ा रहा हूं। मैं इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। मैंने असम में टीएमसी को आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन आज, मुझे कहना होगा कि पार्टी अपना लक्ष्य खो चुकी है। अब मुझे एक सांप्रदायिक संगठन दिखाई दे रहा है, जो सभी समुदायों के लिए खड़े होने के बजाय मुस्लिम वोट बैंक के पीछे भाग रहा है। शेरमन अली के मामले में, जिन्हें कई पार्टियों से निष्कासित किया गया था, वे चुनाव से कुछ ही दिन पहले टीएमसी में शामिल हुए और मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की।