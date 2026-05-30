NEET Paper Leak: 2027 से कंप्यूटर आधारित होगी NEET की परिक्षाएं, NTA ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

NEET Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG लंबे समय से पेन और पेपर मोड में आयोजित होती रही है। इस साल हुई परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा सुरक्षा, पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कोर्ट को बताया कि NEET UG को वर्ष 2027 से कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एजेंसी ने कहा कि यह बदलाव केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाया जा सके।