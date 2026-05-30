‘या तो आप सबसे बड़े झूठे हैं या नाकाम गृह मंत्री’- अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर महुआ मोइत्रा का तीखा पलटवार

टीएमसी सांसद मोइत्रा ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि आपकी निगरानी में आए और आपकी ही निगरानी में जा रहे? अमित शाह के इस बयान के सामने आते ही टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने गृह मंत्री के दावे पर सवाल उठाते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'सच में? वे आपकी निगरानी (Watch) में ही देश के अंदर आए और अब आपकी ही निगरानी में वापस जा रहे हैं? या तो आप सबसे बड़े झूठे हैं या फिर सबसे अक्षम/नाकाम गृह मंत्री। दोनों में से कोई एक बात तय है, या असल में आप ये दोनों ही हैं।'