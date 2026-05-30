डीके शिवकुमार ने विधानसभा की सीढ़ी छूकर किया प्रणाम, बनने जा रहे कर्नाटक के नए सीएम



आपको बता दें कि डीके शिवकुमार 3 जून को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह को ज्यादा भव्य बनाने के बजाय सादगी के साथ आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में यह कार्यक्रम होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पार्टी का कहना है कि समारोह ऐसा हो, जिससे आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो और शहर का सामान्य जीवन प्रभावित न पड़े। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जी. सी. चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाओं को जनता का अच्छा समर्थन मिला है और अब पार्टी चाहती है कि डीके शिवकुमार इन्हें आगे बढ़ाते हुए विकास कार्यों को नई गति दें।