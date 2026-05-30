30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

डीके शिवकुमार चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता, बनेंगे कर्नाटक के अगले सीएम, 3 जून को शपथ

New CM Of Karnataka: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल ने डीके शिवकुमार को नेता चुन लिया है। वह 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Anurag Animesh

May 30, 2026

Karnataka New Chief Minister

डीके शिवकुमार(फोटो-ANI)

Karnataka New Chief Minister: कर्नाटक की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच आखिरकार कांग्रेस विधायक दल ने डीके शिवकुमार को अपना नेता चुन लिया। इसके साथ ही अब साफ हो गया है कि राज्य की कमान अब उनके हाथों में आने वाली है। डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के भीतर पिछले कई दिनों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार बैठकों और मंथन का दौर चल रहा था, जिसके बाद अब तस्वीर स्पष्ट होती नजर आ रही है।

कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई


शनिवार को बेंगलुरु स्थित विधान सभा में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई वरिष्ठ विधायक और नेता बैठक में शामिल हुए। इससे पहले डीके शिवकुमार लोकभवन भी पहुंचे। माना जा रहा है कि सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर वहां जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं।

सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर


कर्नाटक में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। हालांकि नई सरकार के गठन तक सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम जारी रखने को कहा गया है।

3 जून को शपथ लेंगे डीके शिवकुमार


आपको बता दें कि डीके शिवकुमार 3 जून को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह को ज्यादा भव्य बनाने के बजाय सादगी के साथ आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में यह कार्यक्रम होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पार्टी का कहना है कि समारोह ऐसा हो, जिससे आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो और शहर का सामान्य जीवन प्रभावित न पड़े। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जी. सी. चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाओं को जनता का अच्छा समर्थन मिला है और अब पार्टी चाहती है कि डीके शिवकुमार इन्हें आगे बढ़ाते हुए विकास कार्यों को नई गति दें।

ये भी पढ़ें

कर्नाटक में अब डिप्टी CM पद के लिए बवाल, कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट, 2 समुदायों ने दे डाली सीधी चेतावनी
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge - File PIC

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 May 2026 06:28 pm

Published on:

30 May 2026 06:17 pm

Hindi News / National News / डीके शिवकुमार चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता, बनेंगे कर्नाटक के अगले सीएम, 3 जून को शपथ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

डीके शिवकुमार ने विधानसभा की सीढ़ी छूकर किया प्रणाम, बनने जा रहे कर्नाटक के नए सीएम

Karnataka New CM DK Shivakumar
राष्ट्रीय

‘क्या आपको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा?’ कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सिद्धारमैया के बेटे ने क्या कहा?

karnataka ex cm Siddaramaiah
राष्ट्रीय

कपड़े फाड़े, पत्थर-अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर बचाई जान: हमले के बाद अभिषेक बनर्जी बोले- BJP मुझे मारना चाहती है

Attack on Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

NEET Paper Leak: 2027 से कंप्यूटर आधारित होगी NEET की परिक्षाएं, NTA ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

Supreme Court
राष्ट्रीय

‘या तो आप सबसे बड़े झूठे हैं या नाकाम गृह मंत्री’- अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर महुआ मोइत्रा का तीखा पलटवार

Mahua Moitra
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.