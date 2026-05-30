Patrika Analysis: सिद्धारमैया के CM पद से इस्तीफे के बाद कर्नाटक में तीन खेमों के बीच कैसे संतुलन बिठाएंगे राहुल गांधी?

डीके शिवकुमार वोक्कालिग्गा समुदाय से आते हैं। जबकि, बीते कुछ समय में कांग्रेस दलितों को साधने की तैयारी में है। सिद्धारमैया को हटाने के बाद कांग्रेस को अहिंदा समुदाय के छिटकने का डर है। ऐसे में हाईकमान किसी दलित नेता को डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर रही है। प्रियांक का नाम टॉप पर है। क्योंकि, मल्लिकार्जुन खरगे दलित समुदाय से आते हैं। केंद्रीय राजनीति में आने से पहले वह कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। वह राज्य में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं।