ईद की रात दिल्ली में खूनी वारदात, सिगरेट मांगने पर 26 साल के युवक की हत्या, 3 नाबालिग हिरासत में

चश्मदीद सलमान ने बताया कि घटना के समय अरबाज को 7–8 लड़कों ने घेर रखा था। वह बीच-बचाव की कोशिश कर रहा था, तभी भीड़ में से एक युवक अचानक आगे आया और चुपचाप अरबाज पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि अरबाज गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।