अभिषेक बनर्जी पर अटैक के बाद बीजेपी का आया बयान, केंद्रीय मंत्री बोले-‘बंगाल की जनता गुस्से में है’

Attack on Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शनिवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में बड़ा विवाद हो गया। चुनाव बाद हुई हिंसा से प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए। अभिषेक बनर्जी जैसे ही सोनारपुर इलाके में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। ‘चोर-चोर’ के नारे लगने लगे और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले बैठा। अभिषेक को थप्पड़ मारे गए, अंडे फेंके गए और यहां तक कि शर्ट भी फाड़ दी गई। इस दौरान बनर्जी की सुरक्षा में लगे जवानों ने उन्हें घेर लिया। हालात को देखते हुए उन्होंने हेलमेट पहन लिया और सुरक्षा घेरे के बीच आगे बढ़े।