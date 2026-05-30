Weather Update: दिल्ली-यूपी समेत देश के कई राज्यों में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, धूलभरी आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Update: पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे देश के बड़े हिस्से को प्रकृति ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों के लिए देश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, ओलावृष्टि को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।