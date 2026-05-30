तेजी से कम हो रहा बच्चों का वजन, केंद्र सरकार ने जारी की रिपोर्ट, सामने आई बड़ी वजह

National Family Health Survey: केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें महिला एवं बाल स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं से संबंधित सामाजिक इंडिकेटर्स को लेकर भी आंकड़े सामने आए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य विशेषकर उनके टीकाकरण का दायरा भी बढ़ा है। वहीं मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन भी बड़ी समस्या के तौर पर उभरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में परिवार नियोजन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से महिलाएं ही निभा रही हैं। यह सर्वेक्षण मई 2023 से अगस्त 2024 के बीच किया गया। जिसमें सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 713 जिलों में 6.79 लाख परिवारों डाटा एकत्र किया गया। बच्चों में