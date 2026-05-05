होर्मुज को लेकर अमेरिका-ईरान के बीच हो सकता है भीषण युद्ध, ट्रंप के ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ से भड़का तनाव

Middle East Tensions: वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माने जाने वाला होर्मुज स्ट्रेट अब ईरान-अमेरिका युद्ध के केंद्र में आ गया है। तनाव भड़कने के पीछे अमरीकी राष्ट्रपति डानल्ड ट्रंप ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की घोषणा की मानी जा रही है। ईरान की समाचार एजेंसी 'फार्स' ने दावा किया है कि ईरानी नौसेना ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे अमरीकी गश्ती पोत पर दो मिसाइलों से हमला किया है। तेहरान का आरोप है कि अमरीकी गश्ती नौका ने बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया और नेविगेशन नियमों का उल्लंघन करते हुए 'जास्क' शहर के तटीय क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश की। ईरान के अनुसार, हमले के बाद अमरीकी जहाज को पीछे हटने और क्षेत्र से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे किसी हमले से इंकार किया है। उधर, रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास दो मालवाहक जहाजों पर हमला हुआ है। ईरान के पास एक बल्क कैरियर पर छोटी नौकाओं द्वारा और यूएई के पास एक टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से प्रहार किया गया। यूएई ने आरोप लगाया है कि ईरान ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े 'एमवी बरकाह' टैंकर पर दो सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि, सभी चालक दल सुरक्षित हैं। क्षेत्र में तनाव के बीच लगभग 2000 जहाज फंसे हुए हैं।