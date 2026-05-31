Abhishek Banerjee: फर्जी सिग्नेचर मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को CID का समन, सोमवार को होगी पूछताछ

Abhishek Banerjee CID Summons: पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार दोपहर को भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। यह मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के समर्थन से जुड़े एक पत्र में कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षरों के इस्तेमाल से जुड़ा है।