अमेरिका-चीन और रूस को टक्कर देगा भारत! स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट AMCA के लिए रक्षा मंत्रालय ने मांगा प्रस्ताव

India 5th Generation Fighter Jet AMCA: अमेरिका के एफ-35, चीन के जे-35 और रूस के सुखोई-57 जैसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को टक्कर देने के लिए भारत अब अपना स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट विकसित करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम के तहत पांच उड़ान प्रोटोटाइप और एक स्ट्रक्चरल टेस्ट मॉडल विकसित करने के लिए प्री-क्वालिफाइड कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं।