Abhishek Banerjee Attack: ‘मैं अभिषेक को हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं’, फोन पर ममता बनर्जी को राहुल गांधी का प्रस्ताव

Abhishek Banerjee Attack: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद सियासी तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की स्थिति को देखने के लिए ममत बनर्जी अस्पताल गई। अस्पताल के बाहर पूर्व सीएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से फोन पर क्या बात हुई थी।