‘हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा?’, अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद भाजपा का एक और बड़ा बयान

इस हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, वह गलत है। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन जनता पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस के रवैये से परेशान है। वह बहुत कुछ झेलते आई है।